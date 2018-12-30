Основатель челябинского «Светлого прошлого» поздравил с юбилеем кинозвезду и земляка Александра Робака

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-30T09:44:49+03:00

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В соцсети на странице Фонда Олега Митяева появились снимки с празднования 45-летия популярного актера Александра Робака, количество киноролей которого зашкаливает за 90.

Событие отмечалось в большой компании друзей и коллег по кинематографу, среди них — немало таких узнаваемых звезд кино, как Гоша Куценко и Семен Слепаков, поздравивших именинника пением.

Наш земляк Олег Митяев с Александром Робаком хорошо знаком. А два года назад актеру в Челябинске была вручена Народная премия «Светлое прошлое», учрежденная бардом. Ведь Робак — истинный южноуралец, он родился в Златоусте.

Кстати, у «Светлого прошлого» тоже юбилей. Уникальная премия будет вручаться в пятнадцатый раз. Церемония награждения пройдет 20 января в Челябинском театре драмы им. Наума Орлова. Девять новых лауреатов предстанут перед земляками: три генерала, оперный певец, кинодокументалист, театральный режиссер, кинорежиссер, боксер, бизнесмен. Подробности — на сайте Фонда Олега Митяева.

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