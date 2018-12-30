В Копейске росгвардейцы вытащили из дома, который чуть не взорвался, десять человек

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-30T12:32:50+03:00

А после отправились работать дальше

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30 декабря около часа ночи улицы Копейска патрулировал наряд вневедомственной охраны. Бойцы заметили, как из нескольких окон двухэтажного дома вырываются языки пламени и валят клубы густого черного дыма. Росгвардейцы доложили о происшествии диспетчеру, чтобы вызывал подмогу, а сами кинулись в огонь.

Надо было срочно эвакуировать людей. К дому тянулась газовая труба, поэтому рвануть могло в любой момент.

— В результате своевременных и грамотных действий росгвардейцев из разгоравшегося помещения удалось вывести более десяти жителей, в числе которых дети. Здание потом обследовали пожарные — внутри никого не осталось. В оказании медицинской помощи также никто из жильцов не нуждался, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Примечательно, что сразу после спасения людей, сотрудники сели в патрульный автомобиль и продолжили дежурство.

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