В Копейске росгвардейцы вытащили из дома, который чуть не взорвался, десять человек
30 декабря около часа ночи улицы Копейска патрулировал наряд вневедомственной охраны. Бойцы заметили, как из нескольких окон двухэтажного дома вырываются языки пламени и валят клубы густого черного дыма. Росгвардейцы доложили о происшествии диспетчеру, чтобы вызывал подмогу, а сами кинулись в огонь.
Надо было срочно эвакуировать людей. К дому тянулась газовая труба, поэтому рвануть могло в любой момент.
— В результате своевременных и грамотных действий росгвардейцев из разгоравшегося помещения удалось вывести более десяти жителей, в числе которых дети. Здание потом обследовали пожарные — внутри никого не осталось. В оказании медицинской помощи также никто из жильцов не нуждался, — рассказали в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.
Примечательно, что сразу после спасения людей, сотрудники сели в патрульный автомобиль и продолжили дежурство.
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