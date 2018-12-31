Министр здравоохранения Вероника Скворцова вылетела в Магнитогорск
По поручению Владимира Путина министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова вылетела к месту трагедии в Магнитогорск, сообщает пресс-служба минзрава России.
— Все больницы и травмоцентры города готовы к приему раненых. Федеральные медучреждения также мобилизованы для оказания необходимой помощи. Вероника Скворцова будет лично контролировать ход оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим, — замечают в пресс-службе.
По указанию Вероники Скворцовой в Магнитогорск также прибудет группа психологов и психиатров для оказания помощи пострадавшим и их близким. Прилета специалистов ждут уже сегодня, 31 декабря.
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