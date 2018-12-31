В епархии Магнитогорска создали штаб помощи пострадавшим при взрыве газа в жилом доме

СЕГОДНЯ 13:34 2018-12-31T13:34:43+03:00

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Сегодня, 31 декабря, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий во время Божественной литургии молился о пострадавших в доме, где взорвался газ и обрушился подъезд.

После богослужения владыка Иннокентий собрал экстренное совещание епархии.

— Создан епархиальный штаб помощи пострадавшим, куда вошли настоятели всех магнитогорских храмов Магнитогорска. Епископ побывал на месте трагедии, пообщался с родственниками пострадавших. Также мы организовали полевую кухню для сотрудников МЧС. А наша социальная служба направила теплые вещи пострадавшим. В городском штабе дежурят священники, которые оказывают помощь нуждающимся. Во всех храмах Магнитогорска возносятся молитвы об упокоении погибших и выздоровлении пострадавших при обрушении дома, — рассказали нам в Магнитогорской епархии.

По состоянию на 13:00 (время московское) судьба 68 человек из обрушенного подъезда неизвестна. Работы по спасению продолжаются.

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