В епархии Магнитогорска создали штаб помощи пострадавшим при взрыве газа в жилом доме
Сегодня, 31 декабря, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий во время Божественной литургии молился о пострадавших в доме, где взорвался газ и обрушился подъезд.
После богослужения владыка Иннокентий собрал экстренное совещание епархии.
— Создан епархиальный штаб помощи пострадавшим, куда вошли настоятели всех магнитогорских храмов Магнитогорска. Епископ побывал на месте трагедии, пообщался с родственниками пострадавших. Также мы организовали полевую кухню для сотрудников МЧС. А наша социальная служба направила теплые вещи пострадавшим. В городском штабе дежурят священники, которые оказывают помощь нуждающимся. Во всех храмах Магнитогорска возносятся молитвы об упокоении погибших и выздоровлении пострадавших при обрушении дома, — рассказали нам в Магнитогорской епархии.
По состоянию на 13:00 (время московское) судьба 68 человек из обрушенного подъезда неизвестна. Работы по спасению продолжаются.
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