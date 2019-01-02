2019-01-02T10:52:13+03:00
Общество

В Челябинской области пьяный таксист устроил гонки с ДПС

Нарушитель остался без работы
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: Дмитрий ЗюзевФото: Дмитрий Зюзев
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1 января на улицах Челябинской области много нетрезвых личностей. Но страшнее всего они на дорогах. А ведь попадаются и такие!

— Опять «ЯндексТакси» отличился. Водитель Катался пьяный по Тугайкулю (микрорайон в Копейске — прим. Автора). Пытался угнать от инспекторов ДПС, но безуспешно, — написал в группе «Подслушано Копейск» в VK Дмитрий Зюзев и выложил фото.

Случилось это днем 1 января. Видели это происшетсвие и другие подписчики руппы. Они решили, что водитель сам себя наказал. Остался в новом году без прав и, как следствие, без работы. Хорошо, что никто не пострадал.

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