Уже 14: из-под завалов достали еще одного погибшего

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:29:02+03:00

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К полудню 2 декабря спасателям удалось обнаружить тело еще одного погибшего под завалами дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

На данный момент число погибших во время трагедии выросло до 14 человек. Остается найти еще 27 жителей дома, которые могут находиться под завалами.

Работы на месте ЧП продолжаются.

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