2019-01-02T10:29:02+03:00
Общество

Уже 14: из-под завалов достали еще одного погибшего

Спасателям остается найти еще 27 человек
Лидия ПЕСКОВА
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Горожане приносят к месту трагедии цветы, свечи, игрушки. Фото: Александр Добрый, соцсети.Горожане приносят к месту трагедии цветы, свечи, игрушки. Фото: Александр Добрый, соцсети.
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К полудню 2 декабря спасателям удалось обнаружить тело еще одного погибшего под завалами дома в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

На данный момент число погибших во время трагедии выросло до 14 человек. Остается найти еще 27 жителей дома, которые могут находиться под завалами.

Работы на месте ЧП продолжаются.

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