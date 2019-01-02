2019-01-02T12:23:54+03:00
Общество

В день траура по погибшим у места взрыва в Магнитогорске прошел молебен

Люди молились прямо на улице, во дворе пострадавшего дома
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Магнитогорска.Фото: пресс-служба мэрии Магнитогорска.
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В день траура, 2 января, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий совершил молебен по погибшим. Люди молились прямо на улице, во дворе пострадавшего дома, сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

— В эти тяжелые дни не только беда и горе нас сплачивают, но и чувство ответственности за тех, кто остался в живых, — напомнил землякам епископ Иннокентий. — Вчера спасатели нашли маленького ребенка, все радовались до слез. Я призываю всех помолиться об упокоении тех, кто погиб, а также за тех, кто выжил.

Фото: пресс-служба мэрии Магнитогорска.

Фото: пресс-служба мэрии Магнитогорска.

В траурном мероприятии приняли участие губернатор Борис Дубровский, глава Магнитогорска Сергей Бердников, а также родные и близкие пострадавших, обычные люди.

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