2019-01-03T11:16:40+03:00
Общество

Предпенсионерам из Челябинской области дадут возможность освоить новую профессию бесплатно

Это поможет им закрепиться на рабочем месте
Лидия ПЕСКОВА
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Новые знания можно получить бесплатно.Новые знания можно получить бесплатно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В 2019 году не менее 1168 жителей области, которых можно отнести к категории «предпенсионеры», получат возможность освоить новую профессию за счет государства, сообщает пресс-служба Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.

— Пройти обучение смогут работники предприятий предпенсионного возраста, а также граждане, обратившиеся в центр занятости населения как ищущие работу, — говорят в ведомстве. Профобучение поможет им повысить квалификацию или освоить новый вид деятельности, — замечают в пресс-службе.

Напомним, согласно закону о занятости населения, к гражданам предпенсионного возраста относятся люди, которым до выхода на пенсию осталось не более пяти лет.

Подробности о возможном переобучении можно узнать по телефонам: 8 (351) 261-51-44, 261-51-19, 261-51-22.

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