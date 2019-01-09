Челябинскому хоккеисту Артемию Панарину в США предложили пожизненный запас алкоголя

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:31:35+03:00

Один из баров Коламбуса таким образом просит игрока продлить контракт с клубом «Блю Джекетс»

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«Подпишись с «Коламбусом» и наслаждайся всю жизнь». Такой баннер на днях появился на одной из улиц американского города Коламбус в паре кварталов от домашней арены местного клуба НХЛ «Блю Джекетс».

Все это «дело рук» одного из городских баров. На плакате надпись, бутылка «горячительного» и шайба. Смысл баннера: если 27-летний Артемий Панарин этим летом продлит контракт с местным хоккейным клубом, то бар обязуется поить хоккеиста до конца жизни.

Сам Панарин в соцсетях не комментирует этот призыв.

Такой баннер на днях появился на одной из улиц американского города Коламбус.

Воспитанник челябинского хоккея, обладатель Кубка Гагарина и лучший новичок НХЛ (2016 год) Артемий Панарин сейчас играет за «Каламбус Блю Джекетс». Его контракт с командой истекает в середине этого года. Кстати, по контракту с клубом Панарин за два последних года заработает более 12 миллионов долларов.