2019-01-09T12:31:35+03:00
Спорт

Челябинскому хоккеисту Артемию Панарину в США предложили пожизненный запас алкоголя

Один из баров Коламбуса таким образом просит игрока продлить контракт с клубом «Блю Джекетс»
Алексей МИКУШИН
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Фото: Артем Коротаев/ТАССФото: Артем Коротаев/ТАСС
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«Подпишись с «Коламбусом» и наслаждайся всю жизнь». Такой баннер на днях появился на одной из улиц американского города Коламбус в паре кварталов от домашней арены местного клуба НХЛ «Блю Джекетс».

Все это «дело рук» одного из городских баров. На плакате надпись, бутылка «горячительного» и шайба. Смысл баннера: если 27-летний Артемий Панарин этим летом продлит контракт с местным хоккейным клубом, то бар обязуется поить хоккеиста до конца жизни.

Сам Панарин в соцсетях не комментирует этот призыв.

Такой баннер на днях появился на одной из улиц американского города Коламбус.

Такой баннер на днях появился на одной из улиц американского города Коламбус.

Воспитанник челябинского хоккея, обладатель Кубка Гагарина и лучший новичок НХЛ (2016 год) Артемий Панарин сейчас играет за «Каламбус Блю Джекетс». Его контракт с командой истекает в середине этого года. Кстати, по контракту с клубом Панарин за два последних года заработает более 12 миллионов долларов.

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