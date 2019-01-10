Из-за саммитов-2020 чиновники отказались доделать ремонт ведущей к школе дороги в Челябинской области

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:43:15+03:00

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В Аше не могут завершить ремонт улицы, начатый в прошлом году. Чиновники областного минтранса отказались выделить на него деньги, так как дорожный фонд до 2020 года по большей части будет расходоваться на Челябинск, где готовятся к саммитам ШОС и БРИКС. Об этом казусе написали в социальных сетях активисты «Гражданского патруля».

— До 2020 года бюджет области в приоритетном порядке формируется с учетом подготовки объектов города Челябинска и прилегающей территории к саммитам ШОС и БРИКС. Направление средств на ремонт дороги по улице Энгельса в поселке Козинском не представляется возможным, — сообщили в минтрансе «Гражданскому патрулю».

Улица Энгельса одна из главных в поселке Козинский. Каждый день по ней ходят автомобили и… дети — в школу. Однако ни освещения, ни тротуаров на улице нет. После вмешательства прокуратуры и Госавтоинспекции суд постановил провести здесь ремонт. Его начали минувшей осенью. Увы, подрядчик не успел завершить дела конца года, и контракт пришлось расторгнуть. Простые люди надеялись, что неосвоенные деньги (около 5 млн. рублей) выделят на дорогу повторно. Однако этого не случилось.

«Гражданский патруль» готовит заявление в прокуратуру. Дополнительное письмо будет направлено на имя губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

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