В Тургояк сливают фекалии

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:20:44+03:00

Лед на озере пожелтел. В воздухе пахнет не морозной свежестью, а канализацией. Фото: Анна Сизова.

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Реликтовое озеро Тургояк уже давно превращается в отхожее место. Берега его плотно забиты дачами, владельцы которых, не стесняясь, нарезают себе «пляжи» и выводят в воду канализационные стоки. Отдыхающие гадят, как свиньи, оставляя после себя горы мусора.

Для коммерсантов озеро — источник прибыли. Для удобства ведения бизнеса они самовольно прокладывают асфальт, отчего погибают реликтовые сосны.

Ухари с топорами арендуют земельные участки недалеко от озерного берега и валят деревья.

И совесть никого не мучает. И наказания никто не боится. Ведь главный принцип капиталиста — урвать здесь и сейчас.

Скоро природоохранная прокуратура Челябинской области выйдет с проверкой в отели «Золотой пляж» и «Фонград». Есть факты слива отходов в уникальный водоем.

Тревогу забили активисты движения «Гражданский патруль» в новогодние каникулы. На озере ощущался резкий неприятный запах, а лед пожелтел. Визуально установить источник было невозможно. Нужно брать пробы воды и намерзшего желтого льда. Фекалии сливали в Тургояк и зимой прошлого года.

Напомним, что суд рассматривает дело о привлечении «Золотого пляжа» к ответственности по факту асфальтирования охранной зоны озера и изменению береговой линии в районе залива Тещин язык. Очередное заседание назначено на 15 января.