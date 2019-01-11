2019-01-11T07:20:44+03:00
Общество

В Тургояк сливают фекалии

Озеро гибнет из-за человеческой жадности и корысти
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Лед на озере пожелтел. В воздухе пахнет не морозной свежестью, а канализацией. Фото: Анна Сизова.Лед на озере пожелтел. В воздухе пахнет не морозной свежестью, а канализацией. Фото: Анна Сизова.
Изменить размер текста:

Реликтовое озеро Тургояк уже давно превращается в отхожее место. Берега его плотно забиты дачами, владельцы которых, не стесняясь, нарезают себе «пляжи» и выводят в воду канализационные стоки. Отдыхающие гадят, как свиньи, оставляя после себя горы мусора.

Для коммерсантов озеро — источник прибыли. Для удобства ведения бизнеса они самовольно прокладывают асфальт, отчего погибают реликтовые сосны.

Ухари с топорами арендуют земельные участки недалеко от озерного берега и валят деревья.

И совесть никого не мучает. И наказания никто не боится. Ведь главный принцип капиталиста — урвать здесь и сейчас.

Скоро природоохранная прокуратура Челябинской области выйдет с проверкой в отели «Золотой пляж» и «Фонград». Есть факты слива отходов в уникальный водоем.

Тревогу забили активисты движения «Гражданский патруль» в новогодние каникулы. На озере ощущался резкий неприятный запах, а лед пожелтел. Визуально установить источник было невозможно. Нужно брать пробы воды и намерзшего желтого льда. Фекалии сливали в Тургояк и зимой прошлого года.

Напомним, что суд рассматривает дело о привлечении «Золотого пляжа» к ответственности по факту асфальтирования охранной зоны озера и изменению береговой линии в районе залива Тещин язык. Очередное заседание назначено на 15 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Налетчики заперли жительницу Челябинска в ванной и вынесли из дома технику
«Никакой налички»: в Минстрое Челябинской области рассказали о том, как будут покупать квартиры магнитогорцам, лишившимся крова из-за взрыва
За новогодние праздники в Челябинске раскрыто восемь убийств
В Челябинске предприниматель задолжал сотрудникам почти миллион и хранил боеприпасы
В центре Челябинска сдирают штукатурку с разрушающегося дома
В квартиры магнитогорцев постучат участковые
Житель Челябинской области пять лет изводит соседей, бросая гирю на пол
Жители Магнитогорска просят подарить им танк
В Челябинске загорелась квартира, где хозяйка годами складировала чужой мусор
Военным летчикам из Челябинской области пришлют новые вертолеты для поиска космонавтов
В Магнитогорске из больницы выписали пострадавшего при взрыве газа в жилом доме
Потерявшегося школьника нашли на вокзале в Челябинске
На Таганае почти сутки искали заблудившуюся пожилую туристку из Перми
Школа в Челябинской области заплатит 40 тыс. рублей ученице за травму
Диспетчера «скорой» наказали в Челябинской области за устную консультацию пациента
Государство частично оплатит билеты по десяти направлениям из аэропорта «Челябинск» и обратно
МЧС России отслеживает выплаты пострадавшим от взрыва дома в Магнитогорске
Следствие рассказало, за что в лесу под Миассом убили предпринимателя
Десять поисково-спасательных операций провели в праздники в национальных парках Южного Урала
Социологи рассчитали индекс счастья для жителей Челябинска
Из-за саммитов-2020 чиновники отказались доделать ремонт ведущей к школе дороги в Челябинской области
Мутко назвал цену квадратного метра, которая компенсирует пострадавшим в Манитогорске потерю собственного жилья
В дом на Карла Маркса в Магнитогорске вернули газ в 52 квартиры
Ничего святого: безработный из Магнитогорска напился и сообщил о готовящемся теракте