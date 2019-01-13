2019-01-13T09:03:03+03:00
Происшествия

Аферистка выманила у старушки из Челябинской области деньги, обещая доплату к пенсии

Оперативники не исключают, что в сети подозреваемой попали другие жертвы
Андрей АБРАМОВ
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Фото подозреваемой предоставлено ГУ МВД России по Челябинской областиФото подозреваемой предоставлено ГУ МВД России по Челябинской области
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В полицию Озерска пришла пожилая женщина. Рассказала, что накануне к ней в дверь позвонила незнакомка. Представилась сотрудницей соцзащиты и пообещала прибавку к пенсии. Правда за это нужно было сначала заплатить. Бабушка поверила и отдала 10 тысяч рублей, а взамен получила билеты банка приколов.

Сотрудники угро отыскали подозреваемую. Ей 39 лет. Не исключено, что обманутая пенсионерка не первая жертва.

— Возбуждено дело о мошенничестве. В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Просим жителей Озерского городского округа, пострадавших от действий данной гражданки, обратиться в полицию по телефонам: (35130) 2-50-78, 2-83-68 или 02. Либо обратиться лично в дежурную часть, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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