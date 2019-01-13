2019-01-13T20:19:30+03:00
Спорт

Легионеры определили исход матча «Трактор» — «Динамо Рига»

Игру перевели в овертайм, который закончился за считанные секунды
Андрей АБРАМОВ
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Фото с официального сайта ХК «Трактор»Фото с официального сайта ХК «Трактор»
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13 января хоккейный клуб из Челябинска встречался с «Динамо Рига». Первый период начался с довольно высоких скоростей. Игрок соперника южноуральцев Брэндон Макмиллан открыл счет спустя 55 секунд с начала матча. Во втором периоде американский легионер «Трактора» Район Стоа сравнял счет. В третьем периоде никто из команд не сумел забросить шайбу и игру перевели в овертайм.

В самом начале дополнительного времени финн Йонас Энлунд поставил точку в матче — 1:2 в пользу ХК «Трактор».

Кстати, за историю КХЛ клубы встречались 21 раз. Из них 16 раз побеждал «Трактор». Челябинский клуб располагается на восьмой строчке Восточной Конференции, но их основной соперник китайский «Куньлунь» отстает всего на пару очков и в любой момент может обойти уральцев.

Следующий матч челябинская команда проведет со «Слованом» во вторник, 15 января. Начало в 20.30 по московскому времени. На домашней арене «Трактор» сыграет 17 января с ХК «Торпедо». Начало в 19.00.

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