Туда нельзя: ремонт моста в Металлургическом районе нарушил график общественного транспорта

СЕГОДНЯ 15:28 2019-01-14T15:28:46+03:00

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Об аварийном состоянии путепровода Челябинского металлургического комбината стало известно накануне новогодних праздников. Мост закрыли на реконструкцию на долгих восемь месяцев.

Сейчас попасть в аэропорт можно только по Бродокалмакскому тракту. И теперь выбраться «в город» жителям челябинского поселка Аэропорт очень сложно. О дополнительном трафике общественного транспорта власти города говорили в понедельник, 14 января.

Итак, во вторник, 15 января, на 8 месяцев меняет схему движения маршрутное такси № 82 «Железнодорожный вокзал — Аэропорт». Маршрутки пойдут так: вокзал — «Кинотеатр «Орленок» — Шоссе Металлургов — ул. Монтажников (ост.«ЭСПЦ № 5») — ул. Морская — ул. Хлебозаводская — Северный луч — ул. Героев Танкограда — пр. Победы — ул. Бажова — Бродокалмакский тракт — дорога на Аэропорт.

Введена временная схема движения для автобуса № 41 «ДК Строитель — Аэропорт»: ДК «Строитель» — Румянцева — Богдана Хмельницкого — Сталеваров — Хлебозаводская — автодорога Северный луч — Героев Танкограда — проспект Победы — Бажова — Брадокалмакский тракт — Аэропорт (в прямом и обратном направлении).

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