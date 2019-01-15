Детей на Южном Урале лечат в тюремных условиях

СЕГОДНЯ 07:00 2019-01-15T07:00:38+03:00

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Облупившиеся стены в палатах, ветхая мебель, детские кроватки с высокими решетками и низкое качество медицинских услуг. Так выглядит детское соматическое отделение городской больницы Еманжелинска. Родители маленьких пациентов второй год жалуются на невыносимые больничные условия.

В прошлом году по требованию общественной организации «Гражданский патруль» эту больницу проверяли специалисты регионального Минздрава. Проверка подтвердила, что больных плохо кормят, а палаты оказались настолько ветхими, что их закрыли на ремонт. Однако, по неизвестным причинам вместо детского соматического отделения в больнице отремонтировали женскую консультацию и регистратуру.

На этот раз общественники обратились с жалобой в прокуратуру.

— В ГБУЗ «Городская больница № 1» нарушены права граждан на оказание качественных медицинских услуг. Учитывая повторный характер нарушений, просим прокуратуру Челябинской области провести проверку в отношении министра здравоохранения, возможно, глава ведомства, ненадлежащее отнесся к своим обязанностям по защите прав граждан в сфере охраны здоровья и контролю за деятельностью больницы, — рассказал глава общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

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