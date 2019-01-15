2019-01-15T10:05:31+03:00
Общество

Легендарному бойцу Джеффу Монсону сделали операцию в Челябинской области

Чемпион мира проходит курс реабилитации в одной из клиник Миасса
Алексей МИКУШИН
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Джефф Монсон получил полис ОМС и операцию сделал по медицинской квоте бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ.Джефф Монсон получил полис ОМС и операцию сделал по медицинской квоте бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Спортсмену заменили сустав на искусственный стальной протез. В клинике рассказали, что операция по эндопротезированию — один из самых современных методов оперативного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Двукратный чемпион мира по реслингу, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, боец без правил Джефф Монсон еще в прошлом году заявил о своем желании прооперироваться в одной из клиник Южного Урала. Сказал, что это ему посоветовал известный челябинский спортсмен, победитель международных турниров по силовому экстриму Михаил Кокляев.

Кстати, Джефф Монсон получил свой полис обязательного медицинского страхования в Челябинске и операцию сделал по медицинской квоте бесплатно.

Монсон не так давно получил российское гражданство и стал депутатом Красногорского городского округа в Подмосковье. Боец не раз бывал в Челябинске как гость международных турниров.

В клинике рассказали, что боли беспокоили спортсмена давно и в последнее время он даже с трудом ходил. Джефф, несмотря на свой звездный статус, с большим почтением относится к докторам, медсестрам. Сейчас боец проходит курс реабилитации.

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