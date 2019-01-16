Промышленный туман «душит» жителей поселка под Челябинском

СЕГОДНЯ 07:48 2019-01-16T07:48:22+03:00

Люди жалуются на головную боль и тошноту

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Природоохранная прокуратура проведет проверку промпредприятий в Копейске. На удушливую взвесь в воздухе пожаловались жители поселка Октябрьский города-спутника. Жители пригорода рассказали, удушливый туман опустился на поселок 10 января и беспокоит людей до сих пор. Пелену дымчатого цвета отчетливо видно днем и ночью. За помощью челябинцы обратились в общественную организацию «Гражданский патруль».

— Запах гари и дымная завеса стали появляться над городом очень часто, практически каждый день. В воздухе удушливая взвесь, которая раздражает глаза и горло, вызывает тошноту и головную боль, — рассказала местная жительница Анна Дедкова.

Жители уверены, основной источник дыма — Коркинский разрез. Несмотря на то, что карьер остановил работы по добыче и вывозу горной породы, в нем периодически происходят естественные возгорания. Дополнительное беспокойство жителей вызывают две исправительные колонии, птицефабрика и завод кирпича.

— Все перечисленные жителями предприятия — в качестве возможных источников загрязнений атмосферного воздуха, по нашей просьбе проверит природоохранная прокуратура, — сообщили в «Гражданском патруле».

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