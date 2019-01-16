2019-01-16T08:39:03+03:00
Происшествия

Бойцовский пес прогрыз ногу жителю Челябинской области

За это пострадавший отсудил компенсацию
Андрей АБРАМОВ
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Собака покусала озерчанина во дворе.Собака покусала озерчанина во дворе.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Житель Озерска пошел в суд, чтобы потребовать от владелицы бойцовского пса компенсацию. В мае прошлого года животного накинулось на пешехода и сильно покусало. В итоге южноуралец попал в больницу, потребовалась даже пересадка кожи.

— В больнице истцу осуществляли болезненные перевязки, сделали операцию по пересадки кожи с бедра на поврежденную ногу. Сейчас он испытывает страх перед собаками. Мужчина требовал за лекарство, рваные джинсы, услуги юриста и моральный вред свыше 400 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе горсуда.

Но выслушав стороны, суд снизил размер выплаты. За моральный вред назначил только 100 тысяч рублей, плюс еще несколько тысяч за компенсацию работы юриста, госпошлину, лекарства и порванные штаны. Обжаловать решение хозяйка собаки не стала.

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