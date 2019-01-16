2019-01-16T08:57:05+03:00
Происшествия

Утечка опасного вещества случилась на вокзале Челябинска

Потребовалась помощь пожарного поезда
Андрей АБРАМОВ
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Утечка опасного вещества случилась на вокзале Челябинска. Фото: Алексей БУЛАТОВУтечка опасного вещества случилась на вокзале Челябинска. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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15 января на станцию «Челябинск Главный» прибыл грузовой состав. В емкости внутри крытого вагона произошла утечка опасного вещества. Дежурный ЮУЖД доложил в экстренные службы.

— Угрозы жизни и здоровью жителей города нет, превышение предельно допустимой концертрации вредных веществ не выявлено. Вагон отбуксирован на станцию «Челябинск — Грузовой», — сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Емкости закончили разбирать глубокой ночью 16 января. Поврежденные бочки передали на склад РЖД для дальнейшей отправки по назначению. На место выезжали сотрудники МЧС, полиция и даже пожарный поезд.

Что это было за вещество, не сообщается.

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