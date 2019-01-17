2019-01-17T04:18:48+03:00
Общество

«Нас делают все толерантнее!»: детский сад в Магнитогорске выдал документы на «родителя1» и «родителя2»

Мамы и папы возмущены такой формулировкой
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: vk.com/magnitkacityФото: vk.com/magnitkacity
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Шумиху в соцсетях поднял занятный бланк из детского сада.

— Нас делают все толерантнее и толерантнее. Выдали в детском саду заполнить бумагу, а вместо «мать» и «отец» — «родитель1» и Родитель2. Ибо нефиг! Схавали Хэллоуин, Санта Клауса вместо Деда Мороза, 14 февраля- и это схавают, никто не вякнет, — анонимно возмутился в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в VK автор фото.

Он (она?) перечеркнул напечатанную в бланке формулировку и вписал «мать» и «отец».

— Ну и что тут такого? Нашли на что жаловаться, — прокомментировала Екатерина Посадских.

Однако, многие подписчики группы согласны с негодованием автора.

— Ага сейчас промолчим, а через несколько лет пожинать будем. В Европе так пишут, потому что там могут быть два папы, или две мамы. А у нас же, по-моему, все ясно! — написала Дарья Лисовская.

По информации от родителей Магнитогорска, в других детских садах раздали соглашения с привычной формулировкой «мать (или законный представитель)» и «отец (или законный представитель)».

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