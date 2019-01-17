2019-01-17T07:05:40+03:00
Общество

Социологи рассказали, как оценили минувший год горожане для Челябинска в целом

Радует, что позитивных оценок больше
Лидия ПЕСКОВА
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Большинство горожан оценили минувший год как хороший.Большинство горожан оценили минувший год как хороший.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у жителей Челябинска: каким был прошедший год для города Челябинска в целом? Оказалось, что большая часть жителей мегаполиса оценила 2018-й год позитивно, сообщает пресс-служба вуза.

Год был хорошим: ответили 6,7% опрошенных. Правда, 2017-й год так оценили 17%.

Скорее хорошим: 48,3% (год назад было 21,7%).

Скорее плохим: сказали 23% горожан (ранее было 21%).

Плохим: 8,3% (было 23,5%).

Если суммировать результаты, получится, что 55% опрошенных воспринимают минувший год как хороший, а как плохой — 31,3%. Еще 13,7% челябинцев затруднились дать ответ на вопрос.

— Позитивные оценки итогов года для Челябинска преобладают над негативными. При этом большая часть респондентов считают его хорошим условно. Позитивные характеристики жизни города по отношению к прошедшему году чаще давали молодые респонденты в возрасте от 18 до 30 лет и горожане со средним уровнем материальной обеспеченности, — говорят в вузе.

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