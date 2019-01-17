2019-01-17T07:42:47+03:00
Общество

К саммитам-2020 в Челябинске облагородят 14 исторических зданий

Работа уже началась
Лидия ПЕСКОВА
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Центр города обретет историческое лицо.Центр города обретет историческое лицо.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился провести реконструкцию исторических зданий в центральной части Челябинска. К саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут на Южном Урале в 2020-м году, облагородят 14 объектов, имеющих статус культурного наследия.

Собственники зданий и их арендаторы должны укрепить ветшающие дома, а также вернуть им исторический облик. За реконструкцией зданий установили жесткий контроль. Губернатор лично собирается поверять ход работ раз в квартал.

Здания, о которых идет речь, расположены в историческом центре Челябинск: в границах улиц Свободы, Труда, Российской, Нагорной, Миасской и Красноармейской. Уже заканчивается капитальный ремонт старого особняка на улице Труда, 56. Готов проект ремонтно-восстановительных работ объекта по соседству — на Труда, 58. Всего к саммитам-2020 облагородят 14 зданий.

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