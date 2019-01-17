Лже-газовщики украли у пенсионерки из Челябинской области сбережения на черный день

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-17T10:24:42+03:00

Пока один газовщик работал на кухне, другой обшарил квартиру. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пока один мошенник устанавливал газовый анализатор, другой — обшарил квартиру

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Прокуратура Аши постановила арестовать двух мошенников, которые под предлогом установки газового анализатора проникли в квартиру местной старушки и украли ее сбережения. Оба подозреваемых не являются жителями Челябинской области, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

— Установлено, что мужчины находились в служебной командировке в Уфе, где работали на ИП и устанавливали газовое оборудование. В январе они приехали в Ашу и стали предлагать свои услуги местным жителям, -говорят в прокуратуре.

В субботу, 12 января, одна из жительниц многоквартирного дома в Аше согласилась установить газовый анализатор за 6 тысяч рублей. Аппарат установили, но денег с бабушки работнички не взяли. Зато похитили из ее тайника 46,5 тысяч рублей, отложенные на серный день.

В ходе следственно-оперативных мероприятий подозреваемые установлены и задержаны за пределами Ашинского района. Им предъявлено обвинение. Мошенников ждет суд.

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