В Челябинской области ударит мороз до -34 градусов

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-21T16:36:51+03:00

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Прогноз погоды не радует: в четверг, 24 января, на Южный Урал придут морозы. Синоптики обещают до -34 градусов. Температура начнет падать постепенно. Сегодня ночью будет -9,-14, в низинах -16,-21. Днем вторника, 22 января, термометры покажут -3,-8, в низинах до -12.

В ночь на среду, 23 января, похолодает до -23, в низинах до -26. Днем -11,-16. А вот в четверг ночью, 24 января, ударит мороз: -24,-29, в низинах до -34. Днем станет теплее до -12. По данным Челябинского Гидрометеоцентра, почти всю неделю будет идти небольшой снег.

Мороз подберется и к Челябинску. В среду ночью -20,-22, днем -13,-15. В четверг ночью похолодает до -29. Днем воздух прогреется до -14. Осадки будут только завтра, ожидаются даже слабые метели.

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