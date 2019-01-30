2019-01-30T14:13:08+03:00
Происшествия

В Челябинске накрыли группировку, которая держала подпольные казино

Им грозит до шести лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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Игорные залы работали по всему Челябинску.Игорные залы работали по всему Челябинску.Фото: кадр с видео
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Блеск Лас-Вегаса игровые залы в Челябинске напоминают мало. Обшитые дешевым пластиком стены, кафельная плитка на полу и кругом офисные столы с компьютерами. Современные «однорукие бандиты» выглядят именно так. Полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной организацией азартных игр.

Казино располагались в небольших павильонах по всему городу. Скрывались они под вывесками интернет-кафе. Полицейские изъяли более 30 единиц игрового оборудования, финансовые документы и деньги.

— На четверых подозреваемых возбуждены уголовные дела за организацию азартных игр и участие в преступном сообществе. Сейчас они в изоляторе, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По статье за незаконные азартные игры грозит до полутора миллионов штрафа либо до шести лет колонии. Если вы хотите пожаловаться на работу игорного зала в Челябинске — звоните 02.

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Преступное сообщество заправляло казино в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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