В Италии собрали деньги на лечение Вани Фокина, спасенного в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 05:28 2019-01-31T05:28:38+03:00

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Итальянская общественная ассоциация «Помогите нам спасти детей» из итальянского города Роверето собрала деньги для Вани Фокина, спасенного после обрушения дома в Магнитогорске, сообщает из Рима корреспондент РИА Новости.

— Эта трагическая история задела за живое многих в Италии. Когда мои земляки узнали, что маленький Ваня был спасен после 35-часового пребывания под руинами в лютый мороз, у нас даже заговорили о новогоднем чуде. Всем хотелось, чтобы у этой истории оказался счастливый конец. Поэтому в Роверето начали собирать деньги в помощь спасенному русскому мальчику, — рассказал глава благотворительной организации Эннио Бордато.

Средства перевели в Москву — в благотворительный фонд «Доктор Лиза». Скоро их отдадут маме мальчика.

Рано утром 31 декабря в центре Магнитогорска обрушился подъезд жилого десятиэтажного дома. Под завалами погибли 39 человек. Десятимесячный Ваня Фокин был последним из пострадавших, кого достали из руин живым. На этой неделе в Челябинске выписали из больницы еще одного тяжелого пациента Шухрата Ульфатова, который потерял под завалами супругу и трех детей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="688" height="464" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684866" frameborder="0"></iframe> Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня

ИСТОЧНИК KP.RU