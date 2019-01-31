2019-01-31T05:28:38+03:00
Общество

В Италии собрали деньги на лечение Вани Фокина, спасенного в Магнитогорске

Местный благотворительный фонд поддерживает детей из России
Лидия ПЕСКОВА
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Влачи заверили: мальчик будет здоров.Влачи заверили: мальчик будет здоров.
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Итальянская общественная ассоциация «Помогите нам спасти детей» из итальянского города Роверето собрала деньги для Вани Фокина, спасенного после обрушения дома в Магнитогорске, сообщает из Рима корреспондент РИА Новости.

— Эта трагическая история задела за живое многих в Италии. Когда мои земляки узнали, что маленький Ваня был спасен после 35-часового пребывания под руинами в лютый мороз, у нас даже заговорили о новогоднем чуде. Всем хотелось, чтобы у этой истории оказался счастливый конец. Поэтому в Роверето начали собирать деньги в помощь спасенному русскому мальчику, — рассказал глава благотворительной организации Эннио Бордато.

Средства перевели в Москву — в благотворительный фонд «Доктор Лиза». Скоро их отдадут маме мальчика.

Рано утром 31 декабря в центре Магнитогорска обрушился подъезд жилого десятиэтажного дома. Под завалами погибли 39 человек. Десятимесячный Ваня Фокин был последним из пострадавших, кого достали из руин живым. На этой неделе в Челябинске выписали из больницы еще одного тяжелого пациента Шухрата Ульфатова, который потерял под завалами супругу и трех детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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