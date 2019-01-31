2019-01-31T07:19:06+03:00
Общество

Жители Челябинска рассказали, кто может сделать их жизнь лучше

В числе благодетелей — начальники на работе и власти
Лидия ПЕСКОВА
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От начальников большой помощи в жизни уже не ожидают.От начальников большой помощи в жизни уже не ожидают.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили жителей города Челябинска, от кого в большей степени зависит качество жизни, сообщает пресс-служба вуза.

От меня самого: ответили 55% опрошенных.

От федеральной власти: считают 22,5%.

От властей города: полагают примерно 8%.

От властей области: около 5%.

От начальника на работе: уверены 4,5%.

Остальные участники затруднились ответить.

— Более половины разделяют мнение, что отвечают за улучшение жизни сами. Так ответили 54,8% опрошенных. Чаще всего это были молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет и респонденты с уровнем материальной обеспеченности выше среднего. Они смогли адаптироваться к новым экономическим реалиям, их установка на собственные силы и возможности соответствует духу времени, — говорят в вузе.

На плечи городской власти ответственность за свою жизнь готовы переложить неработающие пенсионеры, а также те, кому денег хватает лишь на питание. На плечи региональной — женщины в возрасте и челябинцы со средним уровнем доходов.

А на начальника, как правило, надеются те, кто живет за гранью бедности, а его денег не хватает даже на питание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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