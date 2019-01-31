Жители Челябинска рассказали, кто может сделать их жизнь лучше
Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили жителей города Челябинска, от кого в большей степени зависит качество жизни, сообщает пресс-служба вуза.
От меня самого: ответили 55% опрошенных.
От федеральной власти: считают 22,5%.
От властей города: полагают примерно 8%.
От властей области: около 5%.
От начальника на работе: уверены 4,5%.
Остальные участники затруднились ответить.
— Более половины разделяют мнение, что отвечают за улучшение жизни сами. Так ответили 54,8% опрошенных. Чаще всего это были молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет и респонденты с уровнем материальной обеспеченности выше среднего. Они смогли адаптироваться к новым экономическим реалиям, их установка на собственные силы и возможности соответствует духу времени, — говорят в вузе.
На плечи городской власти ответственность за свою жизнь готовы переложить неработающие пенсионеры, а также те, кому денег хватает лишь на питание. На плечи региональной — женщины в возрасте и челябинцы со средним уровнем доходов.
А на начальника, как правило, надеются те, кто живет за гранью бедности, а его денег не хватает даже на питание.
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ИСТОЧНИК KP.RU