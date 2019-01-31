Полиция начинает скупать оружие у жителей Челябинской области
В субботу, 2 февраля, в Челябинской области стартует традиционная межведомственная акция «Оружие-2019». До 1 ноября 2019 года любой житель области, у которого незаконно хранятся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, имеет право сдать их в ближайший отдел полиции, сообщает пресс-служба региональной Росгвардии.
— Государство гарантирует гражданам освобождение от уголовной ответственности, а также денежное вознаграждение, если за оружием нет криминального следа, — замечают в пресс-службе.
Например, за охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, можно получить 4 тыс. рублей, за охотничий карабин уже 7 тысяч, за травматическое оружие — 5 тыс. рублей, а за газовое — 2 тысячи.
Дороже всего силовики оценили зенитно-ракетный комплекс: за «Стрелу-2», «Стрелу-2М» или «Иглу» дадут 35 тыс. рублей. Если оружие не пригодно для использования, можно рассчитывать на 1/3 от заявленной сумы.
В 2018 году южноуральцы сдали 398 единиц огнестрельного оружия, более 1,5 тысяч боеприпасов, 0,4 кг взрывчатых веществ, одну мину и одно самодельное стреляющее устройство и заработали 1,2 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU