Из горящей высотки на Северо-Западе Челябинска эвакуировали семерых
Семеро человек, в том числе двое детей, спасены при пожаре в спальном районе Челябинска в четверг, 31 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Около девяти часов утра в доме № 321 по проспекту Победы загорелась квартира на восьмом этаже. В тот момент в жилом помещении находились мать и ребенок. Они успели выбежать на улицу и вызвать пожарных.
Когда пожарный расчет приехал на место, подъезд, в котором загорелась квартира, окутало дымом. Пожарным пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир. При помощи спаскомплектов на свежий воздух спустили семерых человек, в том числе двух детей.
Через 40 минут, прошедших после звонка в дежурную, пожар уже был потушен.
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ИСТОЧНИК KP.RU