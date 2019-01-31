Следственный комитет начал проверку детских смертей в больнице Копейска

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-31T10:50:39+03:00

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Следственный комитет начал проверку городской больницы Копейска, где за короткий срок умерли три ребенка. Специалистов больницы подозревают в том, что они оказывали услуги ненадлежащего качества, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— За декабрь, январь в больнице скончались трое детей: мальчики в возрасте 5 и 13 лет, а также 9-летняя девочка. По данному факту проводится доследственная проверка. Следствие собирается установить, отвечали ли действия должностных лиц требованиям безопасности и не стали ли они причиной смерти детей, — говорят в ведомстве.

В ходе проверки установят, соблюдали ли доктора общепринятые стандарты, а также дадут уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц и руководства больницы.

Напомним, ранее СК возбудил три уголовных дела по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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ИСТОЧНИК KP.RU