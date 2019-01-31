Уволен главврач больницы в Копейске, где умерли дети

СЕГОДНЯ 11:30 2019-01-31T11:30:40+03:00

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Главный врач городской больницы № 1 в Копейске, где умерли три ребенка, уволен, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

О том, что будут приняты жесткие кадровые решения, еще вчера, 30 января, заявил министр здравоохранения области Сергей Приколотин. Чиновник также пообещал, что минздрав окажет необходимую помощь следствию и надзорным органам, так как намерен довести эту историю до логического конца.

Напомним, 20 декабря в больнице умер от менингита пятилетний мальчик — его лечили от кишечной инфекции. 2 января от отека мозга скончалась 9-летяя девочка, которую госпитализировали с диагнозом гастрит. А 29-го января умер 13-летний подросток.

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ИСТОЧНИК KP.RU