Найденного на морозе в Челябинске ребенка в сланцах депортируют из России

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-31T11:48:23+03:00

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Мальчика Тимура, который в среду, 30 января, пошел искать маму, отлучившуюся с магазин, без верхней одежды и в сланцы, депортируют из России. Оказалось, что семья ребенка находится в нашей стране нелегально, сообщает УМВД по городу Челябинску.

Напомним, пятилетний мальчик ушел из дома в Металлургическом районе города, когда его мама ненадолго отлучилась в магазин. Плачущего ребенка на улице заметили случайные прохожие. Сначала Тимура отвели в ближайший детский сад, а оттуда отправили в полицию. Позже за сыном пришла напуганная мама.

Женщину оштрафовали на две тысячи рублей. Кроме того, по решению суда, ее и Тимура депортируют из России.

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ИСТОЧНИК KP.RU