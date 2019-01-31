Банк простил кредит семье из Магнитогорска
ЧП в Магнитогорске унесло жизни 39 человек — жителей седьмого подъезда дома №164 по пр. Карла Маркса. Основная версия следствия: взрыв бытового газа. В то ранее утро 31 декабря под обломками погиб и 42-летний Виктор Воронцов. Его супруга Лидия и дочь Владислава выжили.
Чтобы помочь осиротевшей семье, губернатор Борис Дубровский попросил руководство «АльфаБанка» рассмотреть возможность погашения кредита Лидии Воронцовой.
В банке ответили согласием. Управляющий челябинским операционным офисом банка Сергей Лукоянов заявил, что Лидии Воронцовой не будут предъявлять требования по погашению кредита.
Кстати, это решение банка распространится на всех клиентов и наследников погибших клиентов, пострадавших из-за обрушения в Магнитогорске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мама малыша, чудом выжившего в Магнитогорске: «Первый день рождения Ванечки надеемся отметить дома!»
Корреспонденты «Комсомолки» навестили Ваню Фокина в больнице (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «ВЗРЫВ ГАЗА В МАГНИТОГОРСКЕ»
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»