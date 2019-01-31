Банк простил кредит семье из Магнитогорска

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-31T12:57:19+03:00

Сейчас искореженные 7 и 8 подъезд демонтируют. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В трагедии обрушения подъезда по проспекту Карла Маркса, 164 погиб глава семьи

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ЧП в Магнитогорске унесло жизни 39 человек — жителей седьмого подъезда дома №164 по пр. Карла Маркса. Основная версия следствия: взрыв бытового газа. В то ранее утро 31 декабря под обломками погиб и 42-летний Виктор Воронцов. Его супруга Лидия и дочь Владислава выжили.

Чтобы помочь осиротевшей семье, губернатор Борис Дубровский попросил руководство «АльфаБанка» рассмотреть возможность погашения кредита Лидии Воронцовой.

В банке ответили согласием. Управляющий челябинским операционным офисом банка Сергей Лукоянов заявил, что Лидии Воронцовой не будут предъявлять требования по погашению кредита.

Кстати, это решение банка распространится на всех клиентов и наследников погибших клиентов, пострадавших из-за обрушения в Магнитогорске.

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ИСТОЧНИК KP.RU