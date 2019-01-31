Названа дата массового забега «Лыжня России 2019» в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-31T14:45:52+03:00

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В этом году в Челябинске всех участников приглашают на стадион им. Елесиной. Соревнования назначили на 9 февраля, сообщили в министерстве спорта региона. Старт спортивных забегов начнется с 10.00, массовых — с 12.15. Самыми первыми уйдут на короткую 100-метровую дистанцию воспитанники детских садов. Позже состоится VIP-забег и старты по районам города.

Участники спортивных забегов смогут подать заявку через дирекцию ВФСК ГТО или через свои клубы. Участники массовых забегов могут зарегистрироваться на месте старта либо обратиться в администрации районов (с 10.00 до 12.00). Консультации по телефону дирекции: (351) 200-46-71.

Всем участникам массовых забегов выдадут стартовые номера. А фирменные шапочки ждут их на финише.

В этом году массовый забег «Лыжня России» пройдет уже в 37-й раз. В Челябинской области старты также состоятся в Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе, Снежинске и других городах. В забегах примут участие от 20 до 25 тысяч южноуральцев из более чем 30 муниципалитетов области.

По словам организаторов, из-за низких температур старты могут перенести на более поздний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU