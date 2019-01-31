Квартира из Челябинской области попала в тройку самых маленьких в России
Рейтинг самых маленьких квартир России составил портал «Мир квартир». Среди отличившихся оказалась квартира из Челябинской области.
Первое место в перечне малогабаритных углов России заняла студия из Казани. Жилплощадь площадью 12 кв. м с душем и туалетом, кухонной зоной, мебелью и техникой продают за 1,35 млн рублей.
Второе место у малогабаритка из Новосибирской области. Квартиру со свежим ремонтом и совмещенным санузлом можно купить за 850 тысяч рублей.
На третьем месте каморка площадью 12,7 кв. м из городка Миасса в Челябинской области. Эту квартиру с евроокном, туалетом, без душа продают за 430 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
ИСТОЧНИК KP.RU