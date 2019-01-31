2019-01-31T17:36:31+03:00
Общество

Квартира из Челябинской области попала в тройку самых маленьких в России

В этой каморке не поместился даже душ
Лидия ПЕСКОВА
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Кому-то хватает и дюжины квадратных метров.Кому-то хватает и дюжины квадратных метров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Рейтинг самых маленьких квартир России составил портал «Мир квартир». Среди отличившихся оказалась квартира из Челябинской области.

Первое место в перечне малогабаритных углов России заняла студия из Казани. Жилплощадь площадью 12 кв. м с душем и туалетом, кухонной зоной, мебелью и техникой продают за 1,35 млн рублей.

Второе место у малогабаритка из Новосибирской области. Квартиру со свежим ремонтом и совмещенным санузлом можно купить за 850 тысяч рублей.

На третьем месте каморка площадью 12,7 кв. м из городка Миасса в Челябинской области. Эту квартиру с евроокном, туалетом, без душа продают за 430 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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