2019-01-31T17:52:33+03:00
Общество

Клуб-отелю «Золотой пляж» грозит штраф за сброс канализации в озеро Тургояк

Минприроды Челябинской области проводит свое расследование
Лидия ПЕСКОВА
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Обнаружить выбросы помог снег. Фото: "Гражданский патруль".Обнаружить выбросы помог снег. Фото: "Гражданский патруль".
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За повторный слив канализации в акваторию заповедного озера Тургояк возбуждено административное дело в отношении клуб-отеля «Золотой пляж», сообщает общественное движение «Гражданский патруль». Владельцам клуба грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Пятого января специалисты регионального минприроды обследовали Тургояк в районе отеля «ФонГрад», где ранее активисты общественного движения «Гражданский патруль» обнаружили запах канализации и желтый лед, и установили, что сточные воды в акваторию и охранную зону озера поступали из-под земли. По данным ведомства, сброс уменьшился на следующий день, а полностью прекратился только 9 января.

Суть позже в том же месте был зафиксирован такой же выброс. Его причиной стала авария на подземном канализационном коллекторе ООО «Золотой пляж». В отношении клуб-отеля возбуждено административное дело.

— Мы рассчитываем, что министерство экологии проверит соотношение нагрузки инфраструктуры отеля на функционирующие инженерные сети, а также расположение подземных коммуникаций, — говорит представитель «Гражданского патруля» Анна Сизова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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