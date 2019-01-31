2019-01-31T18:04:10+03:00
Происшествия

Наркоторговцы из Челябинской области выстроили свои бизнес по примеру успешной торговой сети

А для конспирации называли себя парфюмерами
Лидия ПЕСКОВА
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Судьбу "бизнесменов" теперь решит суд.Судьбу "бизнесменов" теперь решит суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников преступного сообщества, которые занимались сбытом наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия в 2014-2017 годах члены преступного сообщества продавали наркотики под видом интернет-магазина «Дом Парфюмера». Товар расходился по шести регионам России.

— Преступное сообщество дублировало бизнес-модель успешных коммерческих организаций. Взаимоотношения соучастников определялись иерархией, присущей торговым и промышленным предприятиям. А в целях конспирации соучастники использовали при расчетах «биткоин», — говорят в ведомстве.

Незаконная деятельность сообщества прекращена в мае 2017 года: его участников задержали, из незаконного оборота изъяли свыше 12 кг синтетических наркотиков.

К уголовной ответственности привлечены 49 обвиняемых, включая руководство преступной организации. Сумма легализованных денежных средств составила свыше 34,5 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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