Вопрос о полном расселении дома в Магнитогорске еще не закрыт

СЕГОДНЯ 19:43 2019-02-01T19:43:39+03:00

Мутко побывал у дома, в котором 31 декабря от взрыва рухнул подъезд. Официальная версия - от взрыва бытового газа. Фото: magcity74.ru

Об этом говорили на встрече с Виталием Мутко

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 1 февраля, в Челябинскую область прибыл Виталий Мутко. Куратор строительства и регионального развития в Правительстве России в Челябинске осмотрел аэропорт и строящиеся объекты к саммитам ШОС и БРИКС, посетил стройки микрорайона «Академ Риверсайд», провел совещание и вместе с губернатором Борисом Дубровским отбыл в Магнитогорск.

В городе металлургов Мутко встретился жителями дома №164 по пр. Карла Маркса, в котором 31 декабря рухнул от взрыва седьмой подъезд. Сейчас идет демонтаж седьмого и искореженного восьмого подъездов.

Мнение жильцов дома разделилось: кто-то решил переехать, но есть и те, кому тяжело покидать родные стены.

Мутко сообщил: если экспертиза признает дом не аварийным, желающие смогут в нем остаться. Итоги обследования появятся к концу февраля — середине марта. В город приедет проверочный комплекс «Георадар». Установленные «маячки» показывают, что у дома за месяц не зафиксировано движений.

— Позавчера я делал доклад перед президентом России, и Владимир Владимирович еще раз подчеркнул, что не отменяется задача расселения тех, кто не хочет дальше жить в этом доме. Президент подчеркнул, что это не значит, что расселят всех принудительно. Те же, кто захочет переехать, получит поддержку, — сказал Мутко.

Но если дом будет признан аварийным, переедут все. Уже подсчитана цена вопроса: 900 млн руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама малыша, чудом выжившего в Магнитогорске: «Первый день рождения Ванечки надеемся отметить дома!»

Корреспонденты «Комсомолки» навестили Ваню Фокина в больнице (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «ВЗРЫВ ГАЗА В МАГНИТОГОРСКЕ»

ИСТОЧНИК KP.RU