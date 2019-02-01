Вопрос о полном расселении дома в Магнитогорске еще не закрыт
В пятницу, 1 февраля, в Челябинскую область прибыл Виталий Мутко. Куратор строительства и регионального развития в Правительстве России в Челябинске осмотрел аэропорт и строящиеся объекты к саммитам ШОС и БРИКС, посетил стройки микрорайона «Академ Риверсайд», провел совещание и вместе с губернатором Борисом Дубровским отбыл в Магнитогорск.
В городе металлургов Мутко встретился жителями дома №164 по пр. Карла Маркса, в котором 31 декабря рухнул от взрыва седьмой подъезд. Сейчас идет демонтаж седьмого и искореженного восьмого подъездов.
Мнение жильцов дома разделилось: кто-то решил переехать, но есть и те, кому тяжело покидать родные стены.
Мутко сообщил: если экспертиза признает дом не аварийным, желающие смогут в нем остаться. Итоги обследования появятся к концу февраля — середине марта. В город приедет проверочный комплекс «Георадар». Установленные «маячки» показывают, что у дома за месяц не зафиксировано движений.
— Позавчера я делал доклад перед президентом России, и Владимир Владимирович еще раз подчеркнул, что не отменяется задача расселения тех, кто не хочет дальше жить в этом доме. Президент подчеркнул, что это не значит, что расселят всех принудительно. Те же, кто захочет переехать, получит поддержку, — сказал Мутко.
Но если дом будет признан аварийным, переедут все. Уже подсчитана цена вопроса: 900 млн руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU