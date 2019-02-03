2019-02-03T12:45:48+03:00
Общество

В Челябинской области неизвестный украл ограду с могилы ветерана войны

Вероятно, ее сдали в пункт приема металлолома
Ирина КАРЕЛИНА
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Кладбища нередко становятся источниками наживы для преступников. Фото из архива КП.Кладбища нередко становятся источниками наживы для преступников. Фото из архива КП.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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О произошедшем написала жительница Челябинской области в группе «Подслушано в Озерске» в ВК.

— Существо, у которого поднялась рука своровать оградку могилы моего деда, у тебя хоть капля святого есть? Намного богаче стал? Он воевал за мирное небо, в том числе и над твоей головой тоже! Мы купим новую оградку, не обнищаем. А вот ты — нищее душой, гадкое, позорное существо. Не человек! — в сердцах высказалась жительница Озерска Вера Куденко.

Оградка была сделана из каслинского литья. Инцидент произошел на кладбище «Березовая роща». Полиция Озерска проводит проверку по данному происшествию.

Подписчики группы прокомментировали, что такое случалось и у них. Люди, которые грабят могилы, тащат не только ограды, но и нержавеющие рамки с памятников. А в пунктах приема металлолома берут все, не спрашивая документы. И даже если понятно, что вещь украдена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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