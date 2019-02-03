В Челябинской области неизвестный украл ограду с могилы ветерана войны

СЕГОДНЯ 09:35 2019-02-03T12:45:48+03:00

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О произошедшем написала жительница Челябинской области в группе «Подслушано в Озерске» в ВК.

— Существо, у которого поднялась рука своровать оградку могилы моего деда, у тебя хоть капля святого есть? Намного богаче стал? Он воевал за мирное небо, в том числе и над твоей головой тоже! Мы купим новую оградку, не обнищаем. А вот ты — нищее душой, гадкое, позорное существо. Не человек! — в сердцах высказалась жительница Озерска Вера Куденко.

Оградка была сделана из каслинского литья. Инцидент произошел на кладбище «Березовая роща». Полиция Озерска проводит проверку по данному происшествию.

Подписчики группы прокомментировали, что такое случалось и у них. Люди, которые грабят могилы, тащат не только ограды, но и нержавеющие рамки с памятников. А в пунктах приема металлолома берут все, не спрашивая документы. И даже если понятно, что вещь украдена.

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ИСТОЧНИК KP.RU