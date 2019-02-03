В больнице Челябинска мать бьет и кусает своего двухмесячного ребенка

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-03T13:37:44+03:00

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Жительница Челябинска, которая сейчас лежит со своим ребенком в областной детской клинической больнице, забила тревогу. Она видела, как в палате №6 нейрохирургического отделения мама издевается над своим двухмесячным ребенком.

— Она позволяет себе кинуть его на кровать, ругаться на него матом и говорить, насколько ребенок ей надоел. Также она нанесла телесные повреждения малышу: укусила его в лоб, ударила по лицу. Ребенок попал сюда по вине мамы — она его уронила.

У крошки была проведена операция на гематомы и внутричерепное давление. У ребенка после операции шишки на голове. Так еще его мамаша на него поднимает руку и швыряет как хочет. Малыш много плачет, боится и вздрагивает даже от своего дыхания.

Мамочки из других палат жаловались мед. персоналу, вызвали полицию. Те ее послушали и развели руками при том, что сама мать не отрицает всего происходящего! Врачи не реагируют на жалобы и ничего с этим не делают! — рассказала женщине редакции группы «Типичный Челябинск» в VK.

Другим женщинам приходилось забирать у матери ее ребенка, чтобы понянчить.

Как сообщает «Типичный Челябинск», с женщиной провели беседу психолог и юрист больницы. После этого она стала вести себя спокойнее.

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ИСТОЧНИК KP.RU