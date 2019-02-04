2019-02-04T06:55:25+03:00
Общество

Рабочая неделя в Челябинске снова началась с 10-балльных пробок

С утра в городе произошло больше десятка ДТП
Валентина ВАГАНОВА
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Пробки снова образовались из-за снегопада.Пробки снова образовались из-за снегопада.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ночной снегопад в Челябинске вновь привел к утренним заторам, и снег до сих пор идет. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» загруженность дорог сейчас оценивается в 10 баллов. Скорость движения на некоторых участках не превышает 3-5 км/ч. Произошло уже больше десятка ДТП.

Сейчас из-за аварий стоит проспект Ленина от Российской до Меридиана. На Меридиане тоже пробка от улицы Дзержинского до Руставели. Затор на Свердловском проспекте от проспекта Ленина до улицы Островского. Почти не движется поток и на улице Братьев Кашириных от улицы Каслинской до Северо-Крымской. А также от Чайковского до Молодогвардейцев.

Автомобилисты стоят в пробке на Молодогвардейцев, проспекте Победы от улицы Кудрявцева до Свердловского проспекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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