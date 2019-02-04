2019-02-04T09:30:50+03:00
Происшествия

«Машину разорвало на две части»: водитель и пассажир ВАЗа погибли на трассе в Челябинской области

Они скончались на месте аварии
Валентина ВАГАНОВА
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В случившемся сейчас разбирается полиция. Управление ГИБДД по Челябинской области.В случившемся сейчас разбирается полиция. Управление ГИБДД по Челябинской области.
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ДТП произошло в Красноармейском районе в воскресенье вечером, 3 февраля. На дороге Миасское-Шадринск столкнулись отечественная «четверка» и Chevrolet Niva. По предварительным данным, водитель ВАЗа пошел на обгон, выехал на «встречку», где и столкнулся с иномаркой. В этот день шел сильный снегопад, и видимость на дороге была практически нулевая.

От удара «четверку» разорвало на две части. 58-летний и 43-летняя пассажирка погибли сразу.

В момент ДТП шел сильный снег и видимость была плохая. Управление ГИБДД по Челябинской области.

В момент ДТП шел сильный снег и видимость была плохая. Управление ГИБДД по Челябинской области.

— Установлено, что погибшие — жители Курганской области. Водитель и пассажирка Chevrolet Niva получили телесные повреждения и были госпитализированы. Они жители Челябинска, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

Люди в иномарке выжили. Управление ГИБДД по Челябинской области.

Люди в иномарке выжили. Управление ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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