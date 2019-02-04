2019-02-04T20:28:03+03:00
Общество

В Челябинской области парни слепили из снега танк Т-34

Скульптура легендарной военной техники стала местным арт-объектом
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Снег для танка парни собирали со всей округи. Фото: газета "Жизнь района".Снег для танка парни собирали со всей округи. Фото: газета "Жизнь района".
Изменить размер текста:

Снежная «тридцатьчетверка» почти в натуральную величину стоит на улице Аксенова в Кусе. Ее вылепили 16-летние «скульпторы» Александр Ломакин и Данил Чирков. Парни выкрасили технику зеленой краской и залили водой. Скульптура заледенела и стала как «бронированная». По ней с удовольствием лазает местная ребятня, а взрослые фотографируются на память.

Над танком парни трудились ни один день. Снега в этом году мало, пришлось собирать по всей округе.

— Я в прошлом году лепил танк, только он был в два раза меньше. Все получилось, и вот теперь сделали большой. Жаль, снега не хватило, к тому же танк немного осел, в начале строительства был гораздо больше. Ну, ничего, мы это учтем и в следующем году слепим еще круче, — рассказал местному изданию «Жизнь района» Александр Ломакин.

Танк стал местной достопримечательностью. Фото: газета "Жизнь района".

Танк стал местной достопримечательностью. Фото: газета "Жизнь района".

В следующем году парни хотят построить танк еще реалистичнее — с вращающейся башней. По их словам, это сделать не сложно — нужно просто вставить палку в основание.

Скульпторы признались, что свое будущее не планируют связывать с военной службой. Александр хочет стать специалистом по газовым коммуникациям. А Данил — врачом-стоматологом. Но парни отметили, что не прочь научиться управлять настоящим танком, если будет такая возможность, например, в армии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области осудят мать, которая морила голодом сына-инвалида
«Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Йокериту»
Житель Челябинской области сядет на 17 лет за то, что насмерть сбил инспектора ДПС
В Челябинской области из-за крупного пожара эвакуировали жильцов пятиэтажки
Жителей Челябинска приглашают бесплатно выучиться на матросов-спасателей
Газета «Комсомольская правда» в Челябинске становится полезнее
Губернатор объяснил, что будет с отказавшимися от переезда жильцами обрушившегося дома в Магнитогорске
Морозы в Челябинске: синоптики дали уточненный прогноз на 5-7 февраля
Заявление в первый класс по интернету на Южном Урале подали больше 7 тысяч человек
В Челябинске пациент напал на врача, который не дал ему закурить
В Челябинске на один день откроется единый консультационный пункт для предпринимателей
Житель Челябинской области, уходя от пьяного водителя, сбил восьмилетнего мальчика на тротуаре
В Магнитогорске уволят кондуктора трамвая, высадившего школьницу из-за надорванной купюры
«Машину разорвало на две части»: водитель и пассажир ВАЗа погибли на трассе в Челябинской области
Почему в Челябинске снег не вывозят, а сметают к обочинам
В лесу в черте Челябинска выбросили «просрочку» из гипермаркета