В Челябинской области парни слепили из снега танк Т-34

СЕГОДНЯ 20:28 2019-02-04T20:28:03+03:00

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Снежная «тридцатьчетверка» почти в натуральную величину стоит на улице Аксенова в Кусе. Ее вылепили 16-летние «скульпторы» Александр Ломакин и Данил Чирков. Парни выкрасили технику зеленой краской и залили водой. Скульптура заледенела и стала как «бронированная». По ней с удовольствием лазает местная ребятня, а взрослые фотографируются на память.

Над танком парни трудились ни один день. Снега в этом году мало, пришлось собирать по всей округе.

— Я в прошлом году лепил танк, только он был в два раза меньше. Все получилось, и вот теперь сделали большой. Жаль, снега не хватило, к тому же танк немного осел, в начале строительства был гораздо больше. Ну, ничего, мы это учтем и в следующем году слепим еще круче, — рассказал местному изданию «Жизнь района» Александр Ломакин.

Танк стал местной достопримечательностью. Фото: газета "Жизнь района".

В следующем году парни хотят построить танк еще реалистичнее — с вращающейся башней. По их словам, это сделать не сложно — нужно просто вставить палку в основание.

Скульпторы признались, что свое будущее не планируют связывать с военной службой. Александр хочет стать специалистом по газовым коммуникациям. А Данил — врачом-стоматологом. Но парни отметили, что не прочь научиться управлять настоящим танком, если будет такая возможность, например, в армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU