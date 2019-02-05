На Южном Урале общественники требуют снести здание Почты России

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-05T09:25:46+03:00

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Жители Аши Челябинской области уже не первый год жалуются на почтовое отделение в микрорайоне Лесохимиков. Оно находится в старом заброшенном здании и представляет угрозу для людей.

— Крыша течет, окна сгнили. Штукатурка отвалилась, всюду торчит проводка. Освещение тусклое. Внутри холодно и сыро. Сотрудники постоянно простывают и кашляют. Противопожарные нормы нарушены. Вход один. Все окна замурованы железными решетками, — рассказывают ашинцы.

За помощью горожане обратились в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль». После осмотра здания общественники потребовали от городских властей принять меры для его сноса. Сегодня, 5 февраля они направили в пожарную инспекцию и прокуратуру Ашинского района обращение по факту нарушения противопожарных и трудовых норм.

— Строение настолько ветхое, что в него страшно заходить. Ситуация длится несколько лет. На наш взгляд, сотрудники отделения и жители, находясь здесь, рискуют своим здоровьем. Отделение почты необходимо срочно перенести, а здание снести, —говорит представитель «Гражданского патруля» в Аше Валерий Кочергин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU