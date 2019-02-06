Сотрудники центра для беспризорников ответят в суде за кражу 9,6 миллионов

СЕГОДНЯ 15:42 2019-02-06T15:45:54+03:00

Они сначала заключали контракты с бизнесменами на поставку детских вещей, а затем просили вернуть им деньги наличкой

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Вскоре в Магнитогорске будут разбирать громкое дело. Пятеро сотрудников центра помощи детям, которые остались без попечения родителей, разбогатели на 9,6 млн рублей. По версии следствия, эти деньги они заработали путем разных мошеннических схем, которые проворачивали с 2007 года.

Например, в центре «работали» фиктивные сотрудники. Их зарплату забирали вступившие в сговор. Руководство детдома заключало с бизнесом договоры на поставку различных предметов для нужд детей. Например, постельное белье. При этом товар не поставлялся, а перечисленные в счет оплаты деньги они просили вернуть наличкой якобы для иных нужд учреждения.

— Директор похищала премии работников. Сама говорила, что надбавка им не положена и это якобы средства на нужды центра. В ходе следствия обвиняемыми частично возмещен ущерб в сумме около 650 тысяч рублей. На имущество обвиняемых — две машины и гараж наложен арест. Уголовное дело направлено суд, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU