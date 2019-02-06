2019-02-06T16:16:30+03:00
Здоровье

Врачи онкоцентра Челябинской области ответят на вопросы горожан без очередей

Научат выявлять меланому, а дерматолог готов осмотреть родинки
Андрей АБРАМОВ
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Врачи ответят на вопросы челябинцев про рак.Врачи ответят на вопросы челябинцев про рак.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинске пройдет открытая встреча «Рак — мифы и реальность». Любой сможет пообщаться с представителями областного онкоцентра.

— Расскажем, какие обследования нужно проходить, чтобы исключить страх перед данным заболеванием. Своевременно обратиться к врачу зачастую мешает страх перед опухолями. Он рождается из слухов и домыслов, где нет правдивой и достоверной информации. Поэтому формат встречи предполагает общение вне стен медицинского учреждения, а в «доверительной обстановке» в зале Публичной библиотеки, — рассказали в минздраве Челябинской области.

Лекторами выступят врачи-онкологи зав. онкологическим отделением опухолей костей, кожи и мягких тканей Евгений Манцырев и врач-эндоскопист Евгений Пушкарев.

— С 17.00 будет работать интерактивная зона: обучение самообследованию молочных желез на муляжах, симптомам меланомы с помощью информационных стендов. Все желающие смогут пройти экспресс-обследование родинок у дерматолога.

Встреча состоится 8 февраля в 18.00 в здании Публичной библиотеки (проспект Ленина, 60). Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация по телефону 729-22-14 (звонки принимаются с 9-00 до 16 часов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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