За прописку чужого на своей площади жителям Челябинска грозят три года тюрьмы

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-07T07:30:23+03:00

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Полиция проводит массовую проверку квартир, где могут быть прописаны фиктивные жильцы. Под подозрение попадают квартиры, где прописаны четверо или более человек. Больше тысячи адресов уже проверены с начала этого года, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

— Для полиции нет большой разницы, кто прописан в квартире фиктивно: гражданин нашей страны или гость из соседних республик. Если проверка выявит, что прописанный человек не проживает в данной квартире, на хозяина могут завести уголовное дело. Максимальное наказание за фиктивную регистрацию — лишение свободы на три года, — говорят в ведомстве.

С начала года в Челябинской области уже возбуждено 248 уголовных дел, 90 человек привлечены к уголовной ответственности. Фиктивные жильцы сняты с регистрационного и миграционного учетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU