За прописку чужого на своей площади жителям Челябинска грозят три года тюрьмы
Полиция проводит массовую проверку квартир, где могут быть прописаны фиктивные жильцы. Под подозрение попадают квартиры, где прописаны четверо или более человек. Больше тысячи адресов уже проверены с начала этого года, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
— Для полиции нет большой разницы, кто прописан в квартире фиктивно: гражданин нашей страны или гость из соседних республик. Если проверка выявит, что прописанный человек не проживает в данной квартире, на хозяина могут завести уголовное дело. Максимальное наказание за фиктивную регистрацию — лишение свободы на три года, — говорят в ведомстве.
С начала года в Челябинской области уже возбуждено 248 уголовных дел, 90 человек привлечены к уголовной ответственности. Фиктивные жильцы сняты с регистрационного и миграционного учетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU