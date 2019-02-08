Фельдшер в Челябинской области больше не ходит 12 километров до больных

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-08T18:17:12+03:00

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Фельдшер Сагиля Нигматуллина, может, и сейчас топала бы пешком каждый день по 12 км от родной деревни Ильинки до соседней Первомайки, если б не соцсети. В Первомайке нет медработника, а пациенты есть. Но в Интернете подняли крик: и в мороз, и в проливной дождь женщина на своих двоих! Двадцать первый век на дворе! Неужто нельзя машину человеку выделить?

К ситуации тут же подключился региональный минздрав. Родная деревня Сагили и отдаленная Первомайка — деревеньки маленькие, общественный транспорт между ними не ходит. У районной больницы нет машины для фельдшера. И Минздрав не может купить автомобиль, потому что надзорные органы расценили бы это как нецелевое расходование бюджета.

Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь ведомства Мария Хворостова, фельдшер Сагиля Нигматуллина теперь работает в поселке Гранитный. В нем живет более тысячи человек, до этого работал один фельдшер. Из деревни Сагили до Гранитного ходит рейсовый автобус. А в отдаленную Первомайку будет выезжать мобильный ФАП.

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ИСТОЧНИК KP.RU