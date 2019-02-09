В торговом комплексе в Челябинске нашли вспышку кори

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-09T07:30:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вспышку кори обнаружили в торговом комплексе «Дом быта» на ул. Васенко в Челябинске. Заболела одна из сотрудниц, работающая на четвертом этаже. Ее госпитализировали, а других работников здания позвали на срочную вакцинацию.

— Ставили бесплатные прививки 8 и 9 февраля, — рассказали сотрудники комплекса. — Закрывать «Дом быта» из-за инфекции не будут.

Еще один этап вакцинации сотрудников комплекса против кори пройдет сегодня, 9 февраля, с 10 до 14 часов.

Корь передается воздушно-капельным путем. Болеют ей, в основном, дети. После перенесенного заболевания у человека формируется стойкий иммунитет к этой инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU