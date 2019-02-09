С 1 марта подорожает проезд в электричках в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:42 2019-02-09T08:42:44+03:00

Тариф составит 2 руб. 60 коп. за каждый километр поездки. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ.

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Весной поднимут тарифы на пригородные железнодорожные перевозки. Цены изменятся с 1 марта. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили в пресс-службе АО «Свердловская пригородная компания».

— Тариф составит 2 руб. 60 коп. за каждый километр поездки. Эта сумма согласована с министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, — заявили в компании.

Цены на проезд в электричках растут каждый год. Перевозчик называет это ежегодной индексацией из-за инфляции. В последний раз цены менялись летом прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU